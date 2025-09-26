Patín Carrera: El Provincial hizo historia y sumó podios

Por primera vez en la historia del patín carrera local, deportistas locales se presentaron más allá del territorio nacional y fue con destacados resultados.

Patinadores y patinadoras que representaron al Club El Provincial se lucieron en la Internacional Marathon Shifters de Patín Carrera que tuvo lugar en Uruguay.

En la Rambla General Liber Seregni donde se llevaron a cabo las carreras, Lourdes Leal se destacó con el segundo puesto en los 12 kilómetros entre más de una treintena de participantes.

Además, Marcelo Rannucci, logró quedarse con el primer puesto en su categoría en los 21K y Javier Barreto también se subió al podio en su franja etaria y regresó con la medalla de plata en 12K.

El equipo olavarriense que compitió por primera vez fuera del país también contó con las presencias de Nahiara Gallastegui, Natalia Istillarte, Valentina Tancredi, Eduardo Ferreyra, Alejandra Barrios y Mariela Buzadas.