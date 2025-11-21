Efectivizan la detención de un joven de 22 años acusado de robo | Infoeme
Efectivizan la detención de un joven de 22 años acusado de robo

La captura se produjo tras un allanamiento que arrojó resultado positivo en una vivienda ubicada en Mitre al 700.

En las últimas horas se efectivizó la detención de un joven de 22 años, en el marco de una investigación por robo.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera de Olavarría, quienes efectivizaron una orden judicial de allanamiento, requisa, registro, secuestro y detención, emanada por la justicia en el marco de una causa caratulada como "Robo Art. 164".

Según informaron fuentes policiales, la medida resultó "positiva" para con el causante, identificado como Braian Valderrey, procediéndose a la detención efectiva.

El joven de 22 años fue trasladado y quedó alojado en la Comisaría Primera, a la espera de la asignación de un cupo en una unidad penitenciaria, donde continuará con su proceso judicial.

La investigación de la causa está a cargo de la UFI N° 10 del Departamento Judicial de Azul, subrogada por la fiscal Mariela Viceconte.

