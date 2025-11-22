Fútbol Menor: arrancó otra fecha del Torneo Final | Infoeme
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 22 de Noviembre de 2025 | 00:09

Fútbol Menor: arrancó otra fecha del Torneo Final

En la jornada de este viernes dio comienzo una nueva fecha del Torneo Final para las categorías formativas del fútbol local y fue con seis duelos entre Estudiantes y El Fortín.

Foto: Archivo

 

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas inició con la disputa de la 2ª fecha.

 

En el Parque Guerrero y en el Ricardo Sánchez se jugaron los seis primeros partidos de la fecha que tendrá continuidad en la jornada sabatina.

 

El duelo tuvo marcada paridad, pero el “Fortinero” terminó sumando más puntos.

 

Los resultados:

En Décima:

Estudiantes 0 – 1 El Fortín 

 

En Novena:

Estudiantes 3 – 2 El Fortín 

 

En Octava:

Estudiantes 0 – 3 El Fortín 

 

En Séptima: 

El Fortín 3 – 0 Estudiantes 

 

En Sexta:

El Fortín 1 – 1 Estudiantes 

 

En Quinta:

El Fortín 0 – 2 Estudiantes 

 

