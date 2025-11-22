Fútbol Menor: arrancó otra fecha del Torneo Final

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas inició con la disputa de la 2ª fecha.

En el Parque Guerrero y en el Ricardo Sánchez se jugaron los seis primeros partidos de la fecha que tendrá continuidad en la jornada sabatina.

El duelo tuvo marcada paridad, pero el “Fortinero” terminó sumando más puntos.

Los resultados:

En Décima:

Estudiantes 0 – 1 El Fortín

En Novena:

Estudiantes 3 – 2 El Fortín

En Octava:

Estudiantes 0 – 3 El Fortín

En Séptima:

El Fortín 3 – 0 Estudiantes

En Sexta:

El Fortín 1 – 1 Estudiantes

En Quinta:

El Fortín 0 – 2 Estudiantes