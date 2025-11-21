El “'Tito' Alonso" tiene los Cuartos de Final confirmados | Infoeme
Viernes 21 de Noviembre 2025 - 13:21hs
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 - 21 de Noviembre de 2025 | 12:44

El “'Tito' Alonso" tiene los Cuartos de Final confirmados

Luego de una semana de intensa actividad quedaron definidos los Cuartos de Final del Torneo Oficial "José Antonio 'Tito' Alonso".

Foto: Archivo

El certamen que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría tiene a los ocho mejores equipos luego de culminada la Reclasificación.

 

Con varias sorpresas, se reorganizaron los cruces de Cuartos de Final de la competencia liguista donde se sumarán los tres equipos mejores posicionados de la tabla.

 

Estudiantes, Ferro y Embajadores se suman a San Martín, Recalde, Racing y Loma Negra que se impusieron en sus cruces.

 

Los cruces de Cuartos de Final:

Estudiantes vs San Martín 

Ferro vs Recalde

Embajadores vs El Fortín 

Racing vs Loma Negra

 

