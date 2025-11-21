El “'Tito' Alonso" tiene los Cuartos de Final confirmados

El certamen que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría tiene a los ocho mejores equipos luego de culminada la Reclasificación.

Con varias sorpresas, se reorganizaron los cruces de Cuartos de Final de la competencia liguista donde se sumarán los tres equipos mejores posicionados de la tabla.

Estudiantes, Ferro y Embajadores se suman a San Martín, Recalde, Racing y Loma Negra que se impusieron en sus cruces.

Los cruces de Cuartos de Final:

Estudiantes vs San Martín

Ferro vs Recalde

Embajadores vs El Fortín

Racing vs Loma Negra