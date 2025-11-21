Detuvieron al hombre acusado de asaltar y balear al concejal Frías

Este jueves se concretó la detención de un hombre de 32 años, único acusado por el ataque sufrido días atrás por el comerciante y concejal Javíer Frías. Personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana fue parte del dispositivo encabezado desde la SubDDI que permitió la captura.

De acuerdo con lo que se detalló, las averiguaciones realizadas durante los últimos días permitieron avanzar sobre el paradero del acusado y establecer un posible domicilio en el barrio Sarmiento, por lo que se diagramaron diversas tareas en torno a ese punto de la ciudad. Personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en el marco del trabajo articulado preventivo y de seguridad que se realiza con la distintas seccionales del Partido, fue parte del denominado “operativo cerrojo” que se desplegó en el lugar.

Fue en ese marco que se logró individualizar el acusado y concretar su detención, que se llevó a cabo sobre Pourtalé entre República del Líbano y Torres.

El hombre fue identificado como Braian Martiniano Díaz, de 32 años, quien se encuentra a disposición de la Justicia, alojado en la sede de la SubDDI local. La causa en su contra es por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego”, con la intervención del fiscal Christian Urlézaga.