 21 de Noviembre de 2025 | 09:45

Laprida: un auto con cuatro ocupantes volcó sobre la ruta 51

Los ocupantes del rodado recibieron las primeras atenciones en el nosocomio municipal de Laprida.

En las primeras horas de la mañana de este jueves, minutos antes de las 6.30 horas, un vehículo con cuatro ocupantes volcó sobre la Ruta Provincial 51, entre el establecimiento rural La Juanita y la conocida Curva de Sarachu.

En el lugar trabajaron las unidades 9 y 10 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Laprida, a cargo del Segundo Jefe Juan Harismendi.

Según informaron fuentes oficiales del Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz, fueron asistidos dos personas adultas y dos menores, todos oriundos del sur del país. Se trata de un hombre mayor (padre), dos niños de 3 y 8 años, y una mujer mayor —presumiblemente abuela materna—, quienes presentaron heridas leves.

Tras ser atendidos y evaluados en el centro de salud, se determinó que los cuatro ocupantes se encuentran fuera de peligro. Cerca del mediodía, continuarán viaje hacia Buenos Aires en un vehículo dispuesto por el Municipio de Laprida.

Fuente: Laprida Noticias

