Viernes 21 de Noviembre 2025 - 20:18hs
 21 de Noviembre de 2025 | 19:09

Pelota Paleta: el trinquete “albiverde” festejó el aniversario de Olavarría

El pasado fin de semana en las instalaciones del Club Hinojo se llevó a cabo la “Copa Aniversario ciudad de Olavarría”.

Organizado por la Subcomisión de Pelota Paleta del Club Hinojo se llevó a cabo un certamen regional que contó con una decena de parejas participantes.

 

La actividad inició en horario matutino y disputó 12 partidos de Fase de Grupos para luego dar lugar a Semifinal y Final. Participaron parejas de Azul, Bolívar y Rauch, además de los representantes locales.

 

 

La final de Quinta Categoría enfrentó a la dupla de Rauch, conformada por Gonzalo Fulco y Nicolás De Lorenzini y a los representantes de Azul, Antonio Cano y Alejandro Magno. Fue festejo para Fulco-De Lorenzini por 12-9 y 12-7.

 

Fuente: Prensa Hinojo

 

