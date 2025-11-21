Pelota Paleta: el trinquete “albiverde” festejó el aniversario de Olavarría

Organizado por la Subcomisión de Pelota Paleta del Club Hinojo se llevó a cabo un certamen regional que contó con una decena de parejas participantes.
La actividad inició en horario matutino y disputó 12 partidos de Fase de Grupos para luego dar lugar a Semifinal y Final. Participaron parejas de Azul, Bolívar y Rauch, además de los representantes locales.
La final de Quinta Categoría enfrentó a la dupla de Rauch, conformada por Gonzalo Fulco y Nicolás De Lorenzini y a los representantes de Azul, Antonio Cano y Alejandro Magno. Fue festejo para Fulco-De Lorenzini por 12-9 y 12-7.
Fuente: Prensa Hinojo