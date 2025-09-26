Marina debutó en la Liga Nacional y Diez estrenó capitanía | Infoeme
Viernes 26 de Septiembre 2025 - 15:02hs
16°
Viernes 26 de Septiembre 2025 - 15:02hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 26 de Septiembre de 2025 | 14:50

Marina debutó en la Liga Nacional y Diez estrenó capitanía

Arrancó una nueva temporada de la Liga Nacional y en la noche del pasado jueves fue el turno de la presentación de dos de los representantes olavarrienses.

Fotos: Liga Nacional

Mariano Marina tuvo su debut absoluto en la máxima categoría del básquet argentino y Alejandro Diez, estrenó capitanía de equipo.

 

En Formosa, La Unión no pudo ante Regatas y cayó 91 a 85 a pesar de haber dominado gran parte de la velada.

 

En el Cincuentenario, Mariano Marina tuvo su estreno en la Liga Nacional. El base olavarriense sumó 7:49 minutos con 4 puntos y 2 rebotes.

 

 

Por otro lado, en Vicente López, Ferro Carril Oeste debutó con victoria ante Platense por 85 a 80 en un duelo muy parejo y de rivales que se conocen mucho.

 

Alejandro Diez, elegido capitán del “Verdolaga”, jugó 14:27 minutos con 11 puntos, 5 rebotes y 2 robos.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME