Marina debutó en la Liga Nacional y Diez estrenó capitanía

Mariano Marina tuvo su debut absoluto en la máxima categoría del básquet argentino y Alejandro Diez, estrenó capitanía de equipo.
En Formosa, La Unión no pudo ante Regatas y cayó 91 a 85 a pesar de haber dominado gran parte de la velada.
En el Cincuentenario, Mariano Marina tuvo su estreno en la Liga Nacional. El base olavarriense sumó 7:49 minutos con 4 puntos y 2 rebotes.
Por otro lado, en Vicente López, Ferro Carril Oeste debutó con victoria ante Platense por 85 a 80 en un duelo muy parejo y de rivales que se conocen mucho.
Alejandro Diez, elegido capitán del “Verdolaga”, jugó 14:27 minutos con 11 puntos, 5 rebotes y 2 robos.