La Ciudad, lista para recibir el 1° Campeonato Argentino +50 Damas

En instalaciones del Club Pueblo Nuevo se realizó la conferencia de prensa lanzamiento de la 1° edición del Campeonato Argentino de Damas Sénior que llevará el nombre de María Victoria Maíz.

Edgardo Dobler, presidente de la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” y José Gianolli titular de la Federación Bonaerense encabezaron el lanzamiento oficial del certamen, pero también estuvieron Juan Pablo Arouxet, Subsecretario de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Olavarría, Enzo Jarrie, Director de Gestión Deportiva y el equipo que representará a la Ciudad en la cita nacional.

“Hacer un Campeonato Argentino no es tarea fácil, pero contamos con un equipo de chicas que se pudieron de acuerdo y trabajaron para poder cumplir con este desafío”, destacó el titular de la entidad local al momento de la presentación.

En sintonía, Gianolli, también en su rol de integrante de la Confederación Argentina de Bochas destacó que “desde un primer momento que se plantea y se aprueba hacer esta competencia, que no estaba en el calendario, se nos ocurrió hacerla en Olavarría porque está muy preparada para albergar este tipo de competencias y siempre cuenta con el acompañamiento de privados, de colaboradores y del Municipio porque son muy pocos los lugares que tienen apoyo municipal” y agregó: “No hay nada más justo que este torneo lleve el nombre que lleva y se homenajeé a María Victoria -Maíz-“.

Al momento de la palabra, los funcionarios municipales no guardaron elogios para la deportista olavarriense, Arouxet sostuvo que “en esta manera particular de gestionar del Intendente que es para todos, hoy nos toca estar acá siendo parte de este Argentino al que invitamos a los y las olavarrienses que se acerquen a disfrutarlo” y Jarrie, por su parte, confirmó que “pudimos colaborar con un subsidio y nos da un enorme placer ver crecer los clubes”.

“Las bochas están pasando por un gran momento a nivel país y trabajamos para seguir creciendo y sumando competencias”

“Es un honor que la Confederación haya pensado en este tipo de competencias de Damas Sénior y que se me de este reconocimiento me da satisfacción”, dijo María Victoria Maíz que, además de ser la homenajeada será la DT del equipo olavarriense.

Quien lograra cantidad de títulos representando a la Selección Argentina, contó que entre viernes y sábado cuando se lleve a cabo el certamen con 17 equipos de 11 Federaciones, estrenará nuevo rol y sobre la actuación de Olavarría aseguró: “Vamos a dar todo, no es fácil ser local, pero hemos entrenado muy bien”.

El equipo olavarriense estará compuesto por Beatriz Maceo, Karina Urrutia, Silvia Batiatto y Alejandra Mateucci e integrará la Zona C donde enfrentará a Neuquén, Chaco y Entre Ríos.

“Es una expectativa muy grande la que tenemos, hemos recorrido el país durante muchos años, hemos competido mucho y además de seguir haciéndolo para muchas será una forma de reencontrarnos” sostuvo Maceo y para concluir todas coincidieron en que “es un orgullo representar a Olavarría” y agradecieron al equipo de trabajo que permitió la realización del evento.