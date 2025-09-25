Olavarría sumó nuevos DT: hubo entrega de títulos

Guillermo Rubio, Leonardo López y Néstor Ramírez recibieron sus títulos en la Liga Lapridense de Fútbol donde se realizó el acto de cierre del curso de la Escuela que dirigen Alfredo y Jorge Ferrer.

La pasada semana, en la Liga Lapridense de Fútbol y además de realizar la clase práctica del ciclo 2025 de la Escuela de Técnicos de Fútbol, dependiente de ATFA hizo entrega de títulos analíticos a tres nuevos entrenadores olavarrienses.

El título para Rubio, López y Ramírez los habilita para dirigir equipos de fútbol de todos los niveles en el ámbito de AFA y Conmebol.