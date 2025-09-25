Hockey: cinco deportistas de Estudiantes en una convocatoria nacional

Deportistas de Estudiantes dijeron presentes en Mar del Plata donde se realizó una jornada de entrenamientos reservados para jugadores y jugadoras destacadas de la Región.

Destinada a las categorías Sub16 y Sub19, la concentración en Mar del Plata estuvo a cargo de Javier Perotti y contó con deportistas que se lucen en la Provincia en las diferentes competencias.

Por el lado de las Damas, participaron Mercedes Olivieri (Sub16) y Victoria Meira (Sub19) en la jornada del pasado martes y el miércoles, fue el turno de Lucio Scarafiocca (Sub16), Gino Arcumano (Sub19) y Jordi Brown (Sub19).

Fuente: Prensa CAE