Hockey: cinco deportistas de Estudiantes en una convocatoria nacional

Durante dos días, representantes del Club Estudiantes participaron de una nueva convocatoria Regional del Plan de Capacitación y Detección de Talentos que organiza la Confederación Argentina de Hockey.

Deportistas de Estudiantes dijeron presentes en Mar del Plata donde se realizó una jornada de entrenamientos reservados para jugadores y jugadoras destacadas de la Región.

 

Destinada a las categorías Sub16 y Sub19, la concentración en Mar del Plata estuvo a cargo de Javier Perotti y contó con deportistas que se lucen en la Provincia en las diferentes competencias.

 

Por el lado de las Damas, participaron Mercedes Olivieri (Sub16) y Victoria Meira (Sub19) en la jornada del pasado martes y el miércoles, fue el turno de Lucio Scarafiocca (Sub16), Gino Arcumano (Sub19) y Jordi Brown (Sub19).

 

Fuente: Prensa CAE

 

