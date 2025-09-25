Torneo Regional Amateur: el “Chaira” sumó un defensor | Infoeme
Jueves 25 de Septiembre 2025
Jueves 25 de Septiembre 2025
Olavarría
Infoeme
 deportes
 Torneo Regional Amateur
 25 de Septiembre de 2025

Torneo Regional Amateur: el “Chaira” sumó un defensor

En las últimas horas se confirmó un nuevo futbolista para Racing que se prepara para afrontar el Torneo Regional Amateur.

Foto: La Brújula

Sebastián Álvarez fue confirmado como nuevo jugador del “Chaira” y se sumará al plantel que dirige Roberto Tucker de cara al certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A.

 

El defensor de vasta trayectoria viene de jugar la última temporada en Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi en la tercera categoría del fútbol argentino pero también jugó en Vélez Sarsfield donde jugó en Primera División, Chacarita, Unión, Olimpo y Club Ciudad de Bolívar.

 

Álvarez de 32 años y de origen otamendino ostenta en su palmarés ser parte del plantel de Unión que ascendió a la Primera Nacional.

 

