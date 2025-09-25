Torneo Regional Amateur: el “Chaira” sumó un defensor

Sebastián Álvarez fue confirmado como nuevo jugador del “Chaira” y se sumará al plantel que dirige Roberto Tucker de cara al certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A.

El defensor de vasta trayectoria viene de jugar la última temporada en Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi en la tercera categoría del fútbol argentino pero también jugó en Vélez Sarsfield donde jugó en Primera División, Chacarita, Unión, Olimpo y Club Ciudad de Bolívar.

Álvarez de 32 años y de origen otamendino ostenta en su palmarés ser parte del plantel de Unión que ascendió a la Primera Nacional.