Allanaron domicilios del Facundo Quiroga por abigeato y secuestraron 30 kilos de carne

Este martes se realizaron allanamientos con resultados positivos en diferentes domicilios del Barrio Facundo Quiroga en el marco de la investigación por un abigeato ocurridos en el partido de Olavarría: la policía secuestró carne, una bicicleta y cuchillos.

Según informaron fuentes policiales a Infoeme, fue a raíz de un hecho de abigeato ocurrido en los últimos días que efectivos de la Patrulla Rural comenzaron una investigación con toma de testimonios y averiguaciones mediante las que lograron identificar a los posibles responsables del ilícito.

De esta forma, la Justicia aprobó la realización de diferentes allanamientos que se concretaron el martes en domicilios del Barrio Facundo Quiroga en donde secuestraron una bicicleta, cuchillos y cortes de carne. En uno de los operativos fue que encontraron en un freezer 20 bolsas llenas con 30 kilos de carne en total.

Dicho hallazgo presentó los indicios que indican que se trata de una faena clandestina por lo que ahora la UFI Nº11 a cargo de la investigación espera los resultados de la pericias para cotejar si dichos cortes de carne coinciden con los animales faenados en el hecho investigado.