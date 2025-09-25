Encuesta: la imagen negativa de Milei asciende al 60% y perdería por 6 puntos en octubre

En la previa a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, la reciente encuesta de la consultora privada Zentrix arrojó números alarmantes para la gestión libertaria, que cosecha casi 72% de imagen negativa entre sus principales funcionarios.

Es que, según el último sondeo mensual de la consultora, 6 de cada 10 argentinos desaprueba por diversos motivos la gestión del presidente Javier Milei, mientras que la mayoría percibe que su futuro y la situación del país no mejorarán.

En ese marco, Zentrix registró que entre los encuestados hay una especial aprensión contra la familia Menem, que cosecha el 72,6% de imagen negativa, mientras que el 60% cree que la hermana del presidente, Karina Milei, podría estar involucrada en hechos de corrupción.

La desconfianza hacia los indicadores oficiales también se mantiene alta; el 66,7% considera que los datos del Instituto Nacional del Estadísticas y Censos (INDEC) no reflejan la inflación real. Uno de los mayores caballitos de batalla del oficialismo.

Según explicaron desde el organismo, esta tendencia se explica porque la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no se actualiza integralmente desde 2016, no incluye ni servicios ni alquiler. Así, la disparidad entre los precios oficiales y los gastos cotidianos de los hogares profundiza la sensación de desconexión y descreimiento.

En cuanto a demandas sociales, el 45% de los encuestados pide que el Gobierno escuche más las necesidades de la población y aplique medidas de alivio para los sectores más bajos, mientras que un 34% reclama acuerdos políticos o correcciones en la economía. Solo uno de cada cinco considera que Milei debería mantener su gestión sin cambios.

Vale mencionar que, la encuesta incluye también la valoración de figuras políticas nacionales. En concreto, Milei mantiene una imagen mayoritariamente negativa (59,1%), mientras que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, muestra una leve mejora en septiembre con un 42,6% de valoración positiva.

Otros dirigentes, como el referente de Patria Grande, Juan Grabois, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, presentan perfiles polarizados con altos niveles de rechazo en sectores ajenos a su base electoral.

De esta manera, en materia de intención de voto, el frente peronista Fuerza Patria alcanza el 41,5% consolidando su ventaja, tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires donde se impuso por casi 15 puntos sobre las fuerzas del cielo, mientras que La Libertad Avanza alcanza el 35,4% para los comicios de octubre.

Al respecto de la metodología de la encuesta, el relevamiento se realizó a nivel nacional con 1.122 casos y un margen de error del 2,93%, reflejando percepciones sobre economía, política e imagen de líderes en un contexto de creciente insatisfacción social.