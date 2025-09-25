Rugby: El Fortín ganó en Chacabuco y Estudiantes perdió en casa

El Fortín, en la Copa Ombú, y Estudiantes, en el Torneo Regional Pampeano C, completaron nuevas presentaciones con resultados dispares en la jornada del último sábado.

En Chacabuco, El Fortín se impuso a Social Soruc en la continuidad de la Copa Ombú que organiza la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires.

Por otro lado, Estudiantes recibió a UNCAS de Tandil en la cancha principal del Parque Guerrero y fue derrota en Intermedia y Primera División.

Los resultados:

En Primera

Social Sourc 24 – 26 El Fortín

Estudiantes 5 – 10 UNCAS

En Intermedia

Estudiantes 0 – 52 UNCAS

Fuente: Presan CAE // UROBA