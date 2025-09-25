Rugby: El Fortín ganó en Chacabuco y Estudiantes perdió en casa | Infoeme
Jueves 25 de Septiembre 2025 - 16:43hs
16°
Jueves 25 de Septiembre 2025 - 16:43hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  deportes
 |  Rugby
 - 25 de Septiembre de 2025 | 16:23

Rugby: El Fortín ganó en Chacabuco y Estudiantes perdió en casa

El pasado fin de semana hubo rugby para los equipos de Olavarría y fue con festejo sólo para El Fortín en condición de visitante.

El Fortín, en la Copa Ombú, y Estudiantes, en el Torneo Regional Pampeano C, completaron nuevas presentaciones con resultados dispares en la jornada del último sábado.

 

En Chacabuco, El Fortín se impuso a Social Soruc en la continuidad de la Copa Ombú que organiza la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires.

 

Por otro lado, Estudiantes recibió a UNCAS de Tandil en la cancha principal del Parque Guerrero y fue derrota en Intermedia y Primera División.

 

Los resultados:

 

En Primera

Social Sourc 24 – 26 El Fortín

Estudiantes 5 – 10 UNCAS

En Intermedia 

Estudiantes 0 – 52 UNCAS

 

Fuente: Presan CAE // UROBA

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME