En un emotivo acto, 21 familias olavarrienses recibieron su vivienda en el Barrio CECO III

En un emotivo acto que se desarrolló en el corazón del CECO III, durante la tarde del miércoles 21 familias olavarrienses se sumaron al nuevo barrio de la ciudad y lograron su sueño de la casa propia luego de recibir las llaves de sus flamantes viviendas.

El acto contó con la presencia del Intendente Maximiliano Wesner, miembros de la Comisión Directiva del CECO, autoridades del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires y las familias que ya habitan las viviendas entregadas hace unas semanas también estuvieron presentes y les dieron la bienvenida a sus nuevos vecinos.

Con la incorporación de esta nueva tanda de familias mercantiles, se va completando el nuevo barrio de la ciudad donde hoy ya están habitadas 78 de las 100 viviendas que están contempladas en el proyecto. Este emprendimiento forma parte de un desarrollo que se realizó de manera conjunta y coordinada entre el gremio de empleados de comercio, el municipio de Olavarría y el gobierno provincial y contempló no sólo la construcción de las casas, sino también la urbanización e infraestructura de servicios.

En este sentido, el jefe comunal Maximiliano Wesner sostuvo “nos emocionamos hasta las lágrimas, trabajamos con la gestión para poder llevar soluciones verdaderas con casas de calidad como se merece la familia mercantil y la familia olavarriense”.

Por su parte, el administrador del Instituto Provincial de la Vivienda Diego Menéndez dijo: “es una forma de mostrar trabajo articulado. Gracias a la participación del estado municipal y provincial para poder cumplir el sueño de la casa propia. Es un momento de alegría para todos ustedes y espero que lo disfruten”

Miguel Santellán, secretario general del CECO expresó “Que mejor que celebrar el día del Empleado de Comercio con un hecho tan concreto como ayudar a las familias mercantiles a acceder a la vivienda propia. Este barrio se hizo por la interminable solidaridad de los trabajadores organizados y la enorme voluntad que este gremio recibió de parte del estado municipal y el estado provincial.”

La obra se desarrolló a lo largo del último año y contempla la construcción de un barrio completo con cien viviendas que contempla dos dormitorios, cocina-comedor, baño, lavadero y patio. La superficie de las unidades es de 56 m² y de 58 m² según el modelo, y se ubican en la zona norte de la ciudad, en el sector comprendido por las calles Sarmiento, Junín, Grimaldi, Guisasola, Merlo, Pourtalé y Estrada.

La actividad de esta tarde estuvo cargada de emoción donde se hizo presente la familia de los trabajadores y trabajadoras que recibieron sus casas, autoridades del Centro Empleados de Comercio, autoridades municipales, concejales y autoridades del gobierno provincial en representación del gobernador Axel Kicillof quien estuvo en la primera entrega de viviendas.

El acto se enmarcó dentro de las celebraciones que el CECO lleva adelante por el día del empleado y la empleada de comercio que se conmemora el 26 de septiembre y que celebra la aprobación de la primera Ley de Contrato de Trabajo.