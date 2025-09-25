Golf: volvió la actividad tras las mejoras en los Green

En el campo de golf del Club Estudiantes volvió el Medal Play 9 hoyos del Torneo “Destino Global” reservado para tres categorías.

La competencia anual contó con un buen número de jugadores y la victoria en Hasta 13 de Hándicap fue para Néstor Leiva con 35 golpes tras aventajar en el desempate automático a Amadeo Papa. Adolfo Mosescu con 37 golpes completó el podio.

Alejandro Pirola con 33 golpes ganó en De 14 al 24 y fue escoltado por Fabián Palacios con 36 golpes y Javier Gómez con 38 golpes.

Por último, en De 25 al Máximo la victoria correspondió a Antonio Álvarez con 31 golpes y lo acompañaron en el podio Fernando Recalde y José Armendano con 34 golpes.

La actividad continuará este sábado con el Torneo “Dunlop” que se disputará en la modalidad Fourball Aggregate 18 hoyos.

Fuente: Prensa CAE