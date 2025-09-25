El Museo Municipal de Colonia San Miguel se suma a la celebración de la Kerb

El Municipio de Olavarría, a través del Museo “Miguel Stoessel Müller”, se suma a las distintas propuestas, en el marco de las celebraciones propias de la localidad como la fiesta patronal de la Kerb y la celebración por el aniversario de Colonia San Miguel.

Estos festejos contarán con actividades culturales y gastronómicas de las cuales el Museo forma parte y adhiere, con el siguiente cronograma que se desarrollará el próximo sábado 4 de octubre, desde las 14 horas:

14:30 horas. Show de burbujas a cargo de Caty Weslate.

15:30 horas. Taller de danza árabe tradicional de la Escuela Municipal de Danzas – Extensión Cnia San Miguel y Sierras Bayas.

16:00 horas. Zumba.

16:30 horas. Taller para infancias: ¡Que Rico! Taller de arte que pone en valor el patrimonio gastronómico de las colonias de alemanes del Volga. Taller al paso, para todas las edades. Sin inscripción.

17:00 horas. Taller folklórico de Colonia San Miguel.

18:00 horas. Ritmo inmigrante y la presentación del ballet “Wir Bringen Freude”.

El Museo de Colonia San Miguel fue inaugurado el 8 de diciembre de 2000. Tiene como misión fundamental dar testimonio y exhibir elementos que constituyen la identidad de la comunidad de la colonia, fundada el 3 de octubre de 1881, por familias alemanas del Volga.

Funciona en una antigua casona donada por los hijos de Miguel Stoessel Müller, uno de los primeros pobladores.

El patrimonio del Museo se basa en elementos donados por los vecinos de la comunidad, cuenta con una sala que refleja tópicos tales como “Historia del casamiento”, “Cunas y familia”, “La mujer alemana del Volga”. Además, el predio cuenta con una “Cocina de antaño” donde se realizan actividades y talleres comunitarios.

Un inmenso patio guarda la historia de las maquinarias usadas en las distintas épocas de producción agrícola al igual que el galpón.

El museo se encuentra ubicado en la Av. San Miguel Arcángel. Aquellas personas interesadas en contactarse con personal del espacio, podrán hacerlo por teléfono al 2284 – 717782 o por mail a: museocniasanmiguel@gmail.com