Nutrida agenda cultural para despedir noviembre en Olavarría

Desde el Municipio de Olavarría se dan a conocer las diferentes propuestas culturales, deportivas, artísticas, turísticas, recreativas y de concientización, que se desarrollarán en los diferentes espacios de la ciudad y localidades, para disfrutar el fin de semana.

Jueves 27 de noviembre

15:00 a 18:00 horas – Centro Cultural “San José” – Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales y Encuentro de Personas Mayores

El Municipio de Olavarría invita a participar de la Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales y Encuentro de Personas Mayores, que se llevará a cabo el día jueves 27 de noviembre, de 15 a 18 horas, en el Centro Cultural Municipal “San José”.

La actividad contará con la presencia de docentes y alumnos que forman parte del programa y se invita a toda la comunidad a compartir una mateada y conocer las producciones de los cursos de peluquería, panificado, pintura en tela, tejido y bordado, manualidades y reciclado.

En la jornada además de la muestra, los asistentes podrán disfrutar de juegos tradicionales, desafíos cognitivos, tejo, baile, música, sorteos, desfiles y más. Serán participantes del encuentro Escuelas Primarias de Adultos, Centros de Jubilados de la ciudad y localidades, grupos de personas mayores de la comunidad, miembros de Talleres de Estimulación Cognitiva para Personas Mayores, participante del taller de Tardes de Trivia, y personas interesadas de la comunidad.

La Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales y Encuentro de Personas Mayores es organizada por la Dirección de Gestión Territorial en forma conjunta con la Coordinación de Personas Mayores.

19:00 horas – Teatro Municipal – Cierre del Taller de Teatro de Adultos

Este jueves 27 de noviembre, a las 19 horas, en el Teatro Municipal, se realizará la muestra de cierre anual del Taller de Teatro de Adultos, grupo avanzados, que se encuentra a cargo de la profesora Victoria Reyes Benz.

Dicho taller forma parte de la propuesta impulsada desde la Subsecretaría de Cultura y Educación, a través de la Escuela Municipal de Teatro para todas las edades.

Viernes 28 de noviembre

09:30 a 11:30 horas – Centro Cultural Municipal “San José” – Taller de Arte, Jardinería y Reflexión”

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Personas Mayores, invita a participar de la segunda edición del “Taller de Arte, Jardinería y Reflexión”, que se llevará a cabo este viernes 28 de noviembre de 9:30 a 11:30 horas en el Centro Cultural Municipal “San José” (Riobamba 2949).

La propuesta que está orientada a personas mayores e interesadas tienen por finalidad que cada participante pueda conectar consigo mismo y sus pares.

La actividad nace de un primer encuentro, en el que se construyeron lazos y redes que impulsaron la realización de una nueva edición, que propone en la oportunidad intercambio de gajitos de flores, como una forma de regalar y compartir vida junto a otros, momentos de creación conjunta, plantando y creando historia y memoria.

Como en la primera jornada, se dará lugar a los y las asistentes, a completar el libro comunitario “Manos que siembran caminos”, una propuesta que busca plasmar los conocimientos de las personas mayores, aquellos que desean compartir con la comunidad.

Aquellas personas interesadas en participar deberán llevar un recipiente reciclado para usar como maceta y un gajito de flor que le gustaría intercambiar.

19:30 horas – Teatro Municipal – La Escuela RIE presenta “Una Navidad soñada”

La Escuela de Gimnasia RIE presenta: “Una Navidad Soñada”, una deslumbrante mezcla de gimnasia, música navideña y vestuario brillante. con la participación de todas las gimnastas, desde los 2 años en adelante.

Entradas (numeradas en plateas y palcos): $ 11000 plateas- $ 9900 sillas de palcos- $ 8800 pullman. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Sábado 29 de noviembre

17:00 horas – Oficina de Turismo de Sierras Bayas – Jornada de senderismo “Aventura con historia: Atardecer entre cerros”

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, invita a toda la comunidad a participar de la edición reprogramada de “Aventura con historia”.

Esta iniciativa de jornadas de senderismo son impulsadas desde la Coordinación de Turismo y se realizan con prestadores locales como el Grupo de Aventura X – Time.

Aventura con historia “Atardecer entre cerros”, se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre, con un recorrido de 6 km, de dificultad baja, que se iniciará desde las 17 horas. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo de Sierras Bayas ubicada en la Terminal de la localidad. (Clic aquí para ver la ubicación)

Estas caminatas tienen por objeto visibilizar los sitios históricos y de identidad a partir de nuevas tendencias de experiencias de aventura en contacto con la naturaleza. En esta oportunidad, se suman las visitas a dos emprendimientos como son: Punto Azul Museo y Fábrica de Cervezas Sur del Sur.

Aquellas personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del siguiente link.

21:00 horas – Teatro Municipal – ArteDanza presenta “Soul Sights”

Artedanza presenta “Soul Sights” (Miradas del alma)”, historias bailadas que con tu mirada te invitan a soñar. Las almas bailan y brillan con amor en cada mirada de tu vida. Hay miradas con amor, miradas que hacen temblar, hasta a la persona más fuerte. Hay miradas que bailan, miradas que solo entiende quien sabe, que nacen desde el alma.

El sábado 29 y domingo 30 de noviembre, en el Teatro Municipal, a las 21 horas, se desarrollará la gala anual.

Después de un largo año e intenso, Artedanza invita a descubrir tu mirada en dos únicas noches bailadas con el alma en donde más de 150 alumnos que pondrán en escena distintos ritmos: Jazz, Tap, Danza Clásica, Danza Contemporánea, Tango, Lyrical, Fusión, Ritmos Urbanos, Street, Infantil, Pop y muchas más sorpresas.

La producción general es de Artedanza y la Dirección Artística a cargo de los Maestros Valeria Potes y Gustavo Bertuol.

Entradas (numeradas en plateas): $ 16500 platea baja- $ 16500 platea alta – $ 19800 sillas de palcos- $ 16500 pullman. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Domingo 30 de noviembre

15:30 horas – Plaza Aguado – Juguemos en la plaza

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de la última edición del año de Juguemos en la Plaza, el Programa impulsado desde la Dirección de Deporte Social que tiene por objetivo no solo garantizar el derecho al juego para los más chicos, sino también poner en valor los espacios públicos del Partido.

En esta ocasión la cita será este domingo 30 de noviembre desde las 15:30 horas, con punto de encuentro y diversión en la plaza Aguado, en Vélez Sarsfield y Almirante Brown.

En ese sitio profesores del staff de la Subsecretaría de Deportes del Municipio encabezarán diversas propuestas lúdicas y recreativas, pero también con foco en la educación física y la vinculación social.

Quienes deseen participar solo deberán acercarse con una botellita de agua y muchas ganas de divertirse.

17:00 a 19:00 horas – Parque Mitre (frente al Centro Cultural San José) – Jornada de adopción y tenencia responsable de animales de compañía

El Municipio de Olavarría llevará adelante una nueva edición de la jornada de adopción y cuidado responsable de animales de compañía, denominada “Adoptame Olavarría”, que se realizará este domingo 30 de noviembre.

La misma tendrá lugar de 17:00 a 19:00 horas; en Parque Mitre, frente al Centro Cultural Municipal “San José” (Riobamba y Belgrano).

El evento, impulsado por el área veterinaria de la Dirección de Bromatología, junto a protectoras locales, y se encuadra en la Campaña Municipal “Querer es Cuidar”, que tiene por objetivo promover el cuidado responsable de animales de compañía. Participarán UPA, además de integrantes de la comunidad educativa del Colegio San Antonio y la Escuela N° 4.

La finalidad es visibilizar y dar a conocer a la sociedad algunos de los perros que se encuentran alojados en el predio de Bromatología, los cuales han sido abandonados y rescatados de la vía pública, y así generar conciencia sobre los beneficios de la adopción de perros adultos, además de brindar consejos y herramientas necesarias para lograr el bienestar de perros y gatos de compañía los vecinos de la ciudad, como así también contribuir con la convivencia armónica de los animales y sus tutores en el espacio público.

18:00 horas – Sierras Bayas (Paseo de Artesanos) – Baile en la Plaza

Desde la Delegación Municipal de Sierras Bayas se invita a la comunidad de todo el Partido a participar del inicio del ciclo “Bailes en la Plaza” que tendrá lugar el próximo domingo 30 de noviembre.

La propuesta comenzará a las 18 horas con la presentación de la banda “Queso y Dulce”, en el Paseo de artesanos (Rivadavia entre Julio A.Roca y Colombo)

El evento contará con servicio de cantina y es organizado conjuntamente por la Delegación Municipal de Sierras Bayas y las distintas instituciones del pueblo.

21:00 horas – TeatrO Municipal – ArteDanza presenta “Soul Sights”

