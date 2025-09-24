Condenan a tres años de prisión a un olavarriense que transportaba éxtasis en la Ruta 3

Un olavarriense fue sentenciado a tres años de prisión luego de haber sido condenado por tenencia ilegítima de estupefacientes.

Brian Mariano Yi, de 41 años de edad, había sido detenido el 16 de noviembre de 2021 en la Ruta 3 mientras conducía un Volkswagen Vento con varias pastillas de éxtasis en su interior.

La condena fue impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Azul a través de un juicio abreviado, que contó con la intervención del magistrado Albano Gallicchio.

Según indicó el Diario El Tiempo, el acuerdo pactado entre las partes que intervinieron en el proceso consistió en que el olavarriense fue declarado autor del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes y que, "en concepto de reparación del daño", deberá hacer entrega de 200.000 pesos. Este dinero será destinado al Hospital Municipal "Dr. Ángel Pintos" de Azul.

El caso

Alrededor de las 18 del 16 de noviembre de 2021, efectivos policiales que realizaban un operativo de control vehicular sobre la Ruta 3 interceptaron, a la altura del kilómetro 297, el Volkswagen Vento que conducía Yi.

Al momento de interceptar el vehículo por el operativo de rutina, los efectivos cotejaron los datos del rodado y del conductor sin detectar irregularidad alguna, pero “la actitud nerviosa y del hombre que manejaba el Vento”, según habían indicado fuentes policiales, terminó en una revisión más exhaustiva del auto.

De esa manera, abrieron el baúl del vehículo y dentro de una mochila y oculta entre varias prendas de vestir hallaron una bolsa de nylon con las pastillas que, después de haber ido sometidas a los reactivos, fueron identificadas como éxtasis. En total, se incautaron 29 pastillas de color rosa.