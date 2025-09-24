Kicillof sobre el triple femicidio: "Tenemos que ser serios, el narcotráfico no conoce de fronteras" | Infoeme
Miércoles 24 de Septiembre 2025 - 20:16hs
Kicillof sobre el triple femicidio: "Tenemos que ser serios, el narcotráfico no conoce de fronteras"

El mandatario provincial hizo referencia al aberrante episodio que se cobró la vida de tres jóvenes oriundas de La Matanza.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo referencia al triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, por el cual hay varios detenidos y avanza la investigación sobre una banda dedicada al narcotráfico, implicada en la captación de las jóvenes.

El mandatario provincial dejó una reflexión en su cuenta de X, donde apuntó a poner los esfuerzos e "involucrarse" en combatir al narcotráfico y visibilizar todas las formas de la violencia machista que también ejerce, para que no haya más crímenes aberrantes como el de Morena, Lara y Brenda, tres chicas de 15 y 20 años, oriundas de La Matanza.

"Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA", expresó Kicillof.

Y sumó: "Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune". (DIB)

