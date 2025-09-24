Torneo Nacional de Selecciones: ganó la Sub13 y es semifinalista | Infoeme
 - 24 de Septiembre de 2025 | 18:57

Torneo Nacional de Selecciones: ganó la Sub13 y es semifinalista

En la tarde de este miércoles llegó a su fin la Fase Regular del Torneo Nacional de Selecciones y en el Tete Di Carlo, hubo festejo para la Selección de Olavarría Sub13 que pasó de ronda.

Foto: Miguel Ángel

El certamen de selecciones que organiza el Consejo Federal y fiscaliza, en la Región, la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol completó con la primera instancia de competencia y fue con clasificación para uno de los representantes de Olavarría.

 

La Selección Sub13 de Olavarría logró el pasaje a Semifinales de la competencia al derrotar, en el Tete Di Carlo, a Azul. Fue 3 a 0 en horario del mediodía de este miércoles.

 

Los goleadores olavarrienses fueron Patricio Duca, Ayrton Benítez y Santino Álvarez que decretaron la goleada en el complemento.

 

Por otro lado, y cerrando la jornada, la Sub15 se despidió con derrota ante la Liga de Sur. Fue 2 a 1 con gol de Valentín Moulins en la primera parte del duelo.

 

