Mateo Alberca jugará el Torneo Regional Amateur en Atlético Paraná

En búsqueda de continuidad, el olavarriense Mateo Alberca tendrá su experiencia en Atlético Paraná.

Mateo Alberca fue confirmado como nuevo jugador del Club Atlético Paraná que tras consagrarse campeón en la Liga Paranaense de Fútbol será animador del Torneo Regional Amateur.

El equipo entrerriano inició, el martes por la tarde con la pretemporada con la conducción de Mauricio Chiementín y entre los futbolistas que dijeron presentes estuvo Mateo Alberca, cedido a préstamo desde Unión de Santa Fe.

El defensor formado en Embajadores buscará continuidad y rodaje en el certamen que dará comienzo el próximo mes de octubre.