Confirman la identidad de las personas fallecidas en el choque de la Ruta 51: eran de Bahía Blanca
Miércoles 24 de Septiembre 2025 - 15:50hs
Miércoles 24 de Septiembre 2025 - 15:50hs
Olavarría
Infoeme
 policiales
 | 
 24 de Septiembre de 2025 | 14:28

Confirman la identidad de las personas fallecidas en el choque de la Ruta 51: eran de Bahía Blanca

Una mujer de 54 años y un chico de 14 murieron calcinados tras chocar con un camión. El conductor del auto fue hospitalizado de urgencia en Laprida.

Luego de que en la madrugada de este miércoles se produjera un impactante siniestro vial en el kilómetro 520 de la Ruta Provincial N°51, en donde un auto chocó contra un camión y dejó como saldo dos víctimas fatales y un herido de gravedad, se confirmaron sus identidades. 

El choque se produjo alrededor de las 6 en la "curva de Saracho" entre un camión Mercedes Benz, cuyo conductor resultó ileso y un Chevrolet Onix, en el que viajaban tres personas oriundas de Bahía Blanca.

La magnitud del impacto fue tal que el vehículo de menor porte se incendió por completo y dos de sus ocupantes murieron calcinados: Verónica Grill de 54 años y su hijo Joaquín Asspel Grill de 14 años

En tanto, el conductor del Onix, identificado como Ariel Gastón Asspel, que logró salir del interior del auto por sus propios medios, fue rescatado y trasladado de urgencia al Hospital Municipal "Pedro S. Sancholuz" de Laprida.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Laprida, efectivos policiales del destacamento San Jorge y de la Policía Vial, junto con peritos de la Policía Científica de Azul.

Foto y Fuente: La Brújula 24

