“Como nos pedía el Papa Francisco, llevamos la iglesia a la calle”

Este Viernes Santo se llevó a cabo el tradicional Vía Crucis desde la parroquia Monte Viggiano hasta la Virgen de La Loma. Unos minutos antes de comenzar con la procesión, dos de sus organizadores dialogaron con este medio y contaron cómo viven esta peregrinación, la número 49.

Oscar Lucini es Ministro de la Eucaristía y Angélica Diez, Misionera de Padre Kolbe y la encargada de guiar con su voz la procesión y el rezo.

“Como en toda peregrinación, la vivimos con mucha alegría. Una peregrinación es caminar juntos con un objetivo común y es en este caso es el de celebrar la Pascua de Jesús” celebró Oscar.

En la misma línea, Angélica expresó: “Es una alegría ver que la gente desafía las gotas de lluvia y ya está el sol por ahí, entonces es la fe del pueblo la que nos invita a poder caminar, peregrinar también por aquellos hermanos que en Tierra Santa no pueden expresar su fe y que los llevamos con nosotros en nuestro corazón”.

A casi cinco décadas de la primera peregrinación, “Cacho” reflexionó: “Cuántos hermanos que nos han precedido en este tipo de peregrinación, y es realmente una manera de fortalecer nuestra fe. Recordar que tanta gente nos ha acompañado y nosotros seguimos con esta misma fe”.

Ambos coincidieron que es gratificante “ver que cada año se suma más gente. Muchos se arriman, no por la fe, pero terminan aquí, porque lo toman como una caminata. Después al año siguiente los volveremos a ver y eso es lindo”.

“También es un momento de gracia como decimos nosotros porque los sacerdotes van acompañando y mucha gente se acerca a ellos para la confesión, para renovar su fe y para seguir caminando en gracia” añadió Angélica.

Consideraron los dos que este tipo de actividades demuestra lo que pedía el Papa Francisco, “Iglesia en salida, iglesia en la calle, no todos los días en el templo”.

El lema de esta peregrinación es ‘caminemos por la Paz’, y en ese sentido, manifestó Oscar Lucini, “tengamos presente que la paz que nosotros pedimos que haya en otros lugares primero tiene que estar en nuestro corazón”.

“Ese es el mensaje que yo quisiera transmitir, que pongamos paz en nuestro corazón. Y que el caminar nos haga más conscientes de que vamos juntos, que juntos podemos y que es posible tender la mano, recibir al hermano, abrazarnos y decir ‘vamos, Jesús vale la pena” cerró.