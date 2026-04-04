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 - 4 de Abril de 2026 | 09:49

Cuatro demorados por caza furtiva con galgos

Intervino personal policial de Santa Luisa, en camino vecinal Pourtalé y Ruta 51. Los hombres no contaban con licencia de casa y llevaban seis animales muertos, entre liebres, avestruces y mulas. 

Este viernes, personal del puesto de vigilancia de Santa Luisa, junto con efectivos de la subcomisaría de Loma Negra, demoraron a cuatro hombres que se encontraban cazando.

 

Según se indicó de manera oficial, los masculinos de 17, 18, 25 y 30 años lo hacían con cinco perros galgos, “sin contar con autorización ni licencia de caza”.

 

Habían cazado dos liebres tipo europeas, dos avestruces y dos mulas. 

 

Fueron trasladados a la sede policial para cumplir con los recaudos legales y quedaron imputados por “Infracción a la Ley 10081/83 (Código Rural)”.

 

Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio de Desarrollo Agrario.

 

 

 

 

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