Laprida: un trágico accidente en la Ruta 51 dejó dos muertos y un herido grave

Ocurrió este miércoles por la madrugada en la conocida “Curva de Sarachu”, en el kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51.

Foto: FM Estilo

Un trágico siniestro vial se produjo minutos antes de las 6 de la mañana de este miércoles en el kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51 a la altura de Laprida, cuando un automóvil y un camión colisionaron por causas que aún son materia de investigación.

Tras el impacto, el vehículo de menor porte se incendió, quedando atrapados dos de sus ocupantes, quienes fallecieron calcinados en el lugar. Una tercera persona que viajaba en el auto logró salir por sus propios medios y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz”, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Por su parte, el conductor del camión resultó ileso.

La Ruta 51 permaneció totalmente cortada hasta pasadas las 8 de la mañana, momento en que se restableció el tránsito. Policía Científica continúa trabajando en el lugar para determinar las causas del accidente e identificar a las víctimas.

En el operativo participaron las unidades 9 y 10 de los Bomberos Voluntarios de Laprida, a cargo del jefe del cuerpo activo Cristian Mendia, personal policial del Destacamento de San Jorge, Policía de Seguridad Vial de la rotonda Laprida-La Madrid, personal de salud del Hospital Municipal y Policía Científica de Azul.

Fuente: Laprida Noticias

