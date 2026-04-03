Torneo Unión Regional Deportiva: arrancó la fecha con triunfos de Municipales y Racing

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida arrancó con la 6° fecha en tres escenarios y tres presencias locales.
En los partidos adelantados, Municipales -como local- se quedó con el invicto de Embajadores en el duelo de representantes de la LFO y Racing volvió a sumar una victoria en el Buglione Martinese al derrotar a Juventud. Ambos, son líderes momentáneos de sus grupos.
Por otro lado, en Laprida, Lilán goleó a Bancario y se acomoda en la Zona C.
Los resultados:
Zona B
Racing 2 (Román Garabento, Matías Ordozgoiti) – 0 Juventud
Zona C
Lilán 4 (Tomás Andreatta, Jonathan Correa, Silvio Colo y Gerónimo Razetto) – 1 (Jeremías Solano)
Zona D
Municipales 3 (Nahuel Pintos, Franco Janson e Iván Leal) – 1 (Franco Fernández) Embajadores