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 - 3 de Abril de 2026 | 21:18

Torneo Unión Regional Deportiva: arrancó la fecha con triunfos de Municipales y Racing

En la jornada de este viernes feriado comenzó una nueva fecha del Torneo Unión Regional Deportiva y fue con victorias para Racing y Municipales. Además, ganó Lilán.

Fotos: Andrés Arouxet

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida arrancó con la 6° fecha en tres escenarios y tres presencias locales.

 

En los partidos adelantados, Municipales -como local- se quedó con el invicto de Embajadores en el duelo de representantes de la LFO y Racing volvió a sumar una victoria en el Buglione Martinese al derrotar a Juventud. Ambos, son líderes momentáneos de sus grupos.

 

 

Por otro lado, en Laprida, Lilán goleó a Bancario y se acomoda en la Zona C.

 

Los resultados:

Zona B

Racing 2 (Román Garabento, Matías Ordozgoiti) – 0 Juventud

 

Zona C

Lilán 4 (Tomás Andreatta, Jonathan Correa, Silvio Colo y Gerónimo Razetto) – 1 (Jeremías Solano)

 

Zona D

Municipales 3 (Nahuel Pintos, Franco Janson e Iván Leal) – 1 (Franco Fernández) Embajadores

 

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