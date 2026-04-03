Que nadie se atreva, a tocar a mi Vieja

Josefina es la mamá de Simón y en estos días el amor de madre a hijo y viceversa dio vueltas por el infinito mundo virtual por una publicación del jovencito, que con sus más de 150 mil seguidores es toda una celebridad en Instagram.

Simón en redes es @carr0o_ y en uno de los últimos posteos tuvo un ida vuelta cariñoso con Josefina que despertó la reacción de un hater: “¿No sos muy grande para que tu mamá te mime tanto”?.

La respuesta no se hizo esperar. “Mirá amigo, si venís acá a descansar con mi vieja te la vas a agarrar con mi vieja y conmigo. Si vos no tuviste la oportunidad para que te mime no me vengas a romper las bolas (…) Si me venís a descansar con eso es porque no tenés mamá. Yo por suerte tengo la oportunidad, la aprovecho y a mi mamá la quiero mucho y no tengo problema en mostrarlo en ningún lado”.

La reacción del joven olavarriense fue levantada por varios medios del interior del país y disparó una enorme cantidad de mensajes de apoyo, algunos del exterior, y entre conocidos el de María Becerra.

"Un hombrecito bien criado. Aplauso para él y su mami hermosa" comentó Becerra.

Para Josefina fue una nueva confirmación, por si hacía falta, de este universo de adolescentes que en muchos casos la mayoría de los padres no alcanzan a percibir. Aquí debería colocarse el texto en primera persona del plural, algo no recomendado en el oficio del periodismo gráfico.

Simón tiene 16 años, Josefina es (o era) medio anti - tecnología. “Para mí todo esto es nuevísimo y lo del streaming tampoco lo puedo entender demasiado. Todo esto me lo traduce Simón y lo único que yo hago es participar o interactuar en mi casa como seres humanos amorosos que somos. Por ahí entro a la pieza, me dice ‘mamá, saludá que te saludan’ o me dice a qué cámara tengo que mirar y saludo, pero no hay nada actuado” contó.

“Ha sucedido así y también él me sorprendió compartiéndome. Me llegó la nota, o eso que le reaccionaban a él o que le decían no sé qué, de que si no era muy grande ya para que lo mime tanto y Simón reaccionó de esa manera. Todo eso me lo enteré después, no en el mismo momento que pasó; no es que Simón me vino a contar y claro, quedé con el pecho inflado cuando escuché a mi hijo hablar así” confesó.

“A mí me empezaron a llegar mensajes de gente que conozco, pero que vive en otros pueblos y dije ‘fuah, la repercusión que ha tenido esto’, así que lo comentamos con Simón y el jueves justo me invitó a que entre un minuto en el streaming, porque me quería hacer una pregunta en vivo y yo como que me puso en un brete” admitió.

“Cuando él quiere preguntarme algo también le digo ‘yo elijo si te contesto o no, soy dueña de responderte o no’ y la pregunta que me hacía era qué me había pasado cuando yo había visto ese video de él reaccionando a los haters” relató.

“Simón me enorgullece tremendamente y respondí eso ‘que te amo y que me encanta que dijiste lo que te vino a la boca’, pero con total naturalidad, con simpatía, con altura; no es que dijo alguna grosería” sumó.

“El es auténtico y vive la vida así como lo está contando, no es que está actuando, no es una farsa, ni mucho menos. Tiene los valores que le hemos transmitido con el papá y es lo que es también por haberle tocado nacer en la cuna que le tocó” valoró su mamá.

Tampoco es impostada esa conexión amorosa madre / hijo que aparece en el universo virtual: “Yo antes compartía otro montón de cosas que ahora ya no, por supuesto. Porque él está más grande, pero cuando me dice ‘ma, querés que hagamos un streaming juntos’, a mí me encanta. Para mí es una invitación jugosísima que no la desaprovecho, como antes íbamos al cine, salíamos a andar en bicicleta. Hoy es el streaming, mañana no sé qué va a ser”.

Así como la tecnología la mantiene a cierta distancia, Josefina tampoco está muy al tanto de los gustos musicales de los más chicos y no tenía referencias de la famosa del comentario, una tal María Becerra.

“Yo tampoco sabía bien quién era la chica esa, pero tengo una nena -Olivia de 12- que con Simón me mantienen bastante informada y me dijeron ‘mamá, es una de las cantantes más famosas de la Argentina’ y yo dije ‘uy, mirá vos qué bueno’, pero repito, para mí todo es nuevísimo” insistió.

Una distancia generacional tal vez no permite dimensionar algunas cosas. “En realidad Simón empezó con su streaming cuando era un poco más chico, después se aburrió y se dedicó a otra cosa, a jugar a los jueguitos con los amigos, esos que juegan en red. Después se lo tomó un poco más en serio y para él es como un trabajo, se lo toma con mucha responsabilidad” remarcó.

Pero hay otras que Josefina tiene claras. “Yo le he dicho ‘Simón, vos tenés llegada a un montón de gente y tus palabras tienen que ser muy cuidadas, medidas. No podés largar cualquier información o decir cualquier cosa’ y creo que él lo entiende muy bien” sostuvo.

En sus redes Simón tiene una foto con Lionel Messi. Por ahora eso es un favor que le hizo la IA; conocerlo forma parte de sus sueños.

“Fuimos a ver a Messi hace unos meses. A Simón le encanta el fútbol, entrenó hasta hace dos o tres años en Ferro, pero después se acobardó un poco de entrenar, de no jugar los sábados y se dedicó medio a full a todo esto” contó y añadió: “También es importante estar con sus amigos, no perder ese encuentro más genuino que es mirarse a la cara, compartir un asado. Todo eso también lo hace, además de dedicarle horas a la compu, pero sabe que el contacto humano es la real realidad”.