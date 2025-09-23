La revista The Lancet destacó el trabajo en salud mental de la Provincia

La prestigiosa revista científica internacionalpublicó un artículo en el que reconoce a lacomo, a pesar de los recortes presupuestarios y el recrudecimiento del malestar social y psicológico, profundizado por la pandemia de la Covid-19 y por determinantes más amplios como la pobreza, la desigualdad y la exclusión.

La autora Alejandra Barcala, directora del Doctorado de Salud Mental Comunitaria en Universidad Nacional de Lanús, advierte que el sector sanitario a nivel nacional ha sido uno de los más afectados por el ajuste fiscal: “Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, profundos recortes presupuestarios provocaron el cierre de departamentos de VIH/SIDA, salud sexual y epidemiología, y el desmantelamiento de los programas ENIA y Médicos Comunitarios”. Asimismo, señala que la salida del país como miembro de la OMS implica un riesgo para la cooperación internacional y el acceso a sistemas de vigilancia y vacunas.

En ese contexto, la investigación denuncia que la salud mental se ha visto “afectada de forma desproporcionada”, con intentos de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, cierre de servicios territoriales, despidos de profesionales y reducción salarial, entre otras medidas. Sin embargo, destaca el trabajo de la Provincia de Buenos Aires en este campo, posicionándola como referente en América Latina. Resalta, entre otros avances, “el cierre de centros psiquiátricos de larga internación, el desarrollo de viviendas con apoyo, la ampliación de equipos comunitarios y la promoción de la inclusión social y laboral”.

El artículo también aporta estadísticas sociales preocupantes sobre intentos de suicidio en los últimos dos años: entre abril de 2023 y abril de 2025, se reportaron 15.807 intentos de suicidio en todo el país, principalmente entre adolescentes de 15 a 19 años. En 2024, los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires, que concentra el 38% de la población argentina, registraron 45.785 hospitalizaciones vinculadas a salud mental, lo que representa un incremento del 9% respecto de 2023 y del 63% en comparación con 2019.

Para junio de 2025, más de la mitad de las camas de emergencia estaban ocupadas por pacientes con angustia aguda, crisis por consumo de sustancias o intentos de suicidio.

Política transformadora y modelo a seguir

La investigación resalta los avances alcanzados en la Provincia entre 2019 y 2023: “Se cerraron 18 de los 35 pabellones psiquiátricos y más de la mitad de las personas institucionalizadas fueron dadas de alta” en el marco del proceso de desmanicomialización. También señala que los subsidios de alta aumentaron un 553% y que las camas de salud mental en hospitales generales crecieron un 60%.

Asimismo, detalla que se mejoró el acceso a medicamentos y que entre 2024 y 2025 se sumaron 16 Centros Comunitarios de Salud Mental y 2 unidades residenciales para el abordaje del consumo problemático de sustancias. Además, se incorporaron cien nuevos profesionales y se puso en marcha una línea directa de crisis, entre otras políticas.

De esta manera, la revista internacional concluye que el trabajo de la Provincia en materia de salud mental constituye una “política transformadora” y lo presenta como modelo escalable a nivel regional.