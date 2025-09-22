El intendente Wesner recibió a la Diputada Nacional Vanesa Siley

En el inicio de la tarde de este lunes arribó a Olavarría la Diputada Nacional Vanesa Siley, quien fue recibida en el Palacio Municipal por el intendente Maximiliano Wesner. Se concretó una reunión de trabajo, que incluyó además una recorrida por la obra de construcción del Polo Judicial.

En la actividad el jefe comunal estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar e integrantes de su equipo de trabajo. La ocasión permitió dialogar sobre diversos aspectos que hacen no sólo a la agenda legislativa nacional, sino también a la realidad de nuestro distrito, dado que todos los presentes coincidieron en la importancia de poder canalizar a través del Congreso la disconformidad ante las políticas macroeconómicas o medidas de gestión tomadas desde la Presidencia, con principal énfasis en materia presupuestaria, como han sido las discusiones en torno al financiamiento de las provincias, obras públicas, educación y salud.

Posteriormente, se concretó una visita a la obra de construcción de Polo Judicial que con fondos provinciales se ejecuta en el predio donde funcionó el Corralón Municipal.

El nuevo complejo judicial contará con tres pisos y una superficie cubierta de 11.800 metros cuadrados, la cual alojará allí a los Fueros Civil y Comercial; Penal, Laboral, Responsabilidad Penal y Juvenil; y de Familia, con sus instituciones vinculadas y dependencias de la Corte.

Además, se trata de un proyecto que, en un contexto sumamente complejo, moviliza la economía local a partir de la generación no sólo de mano de obra local, sino que además la totalidad de los proveedores de materiales y servicios a la construcción son olavarrienses.