Martes 23 de Septiembre 2025
- 23 de Septiembre de 2025 | 14:48
 - 23 de Septiembre de 2025 | 14:48

Olavarría recibe al programa "Salud Escolar" de Provincia

La iniciativa del Gobierno de Axel Kicillof alcanzará en principio a 166.000 estudiantes de primer grado en el Partido de Olavarría y otros 23 municipios.

La provincia de Buenos Aires presentó el programa “Salud Escolar”, destinado a garantizar la vacunación, controles y cuidados a niñosniñas y adolescentes. En principio, alcanza a 24 municipios, donde se evaluará integralmente la salud de 166.000 alumnos y alumnas de 1º grado

El plan fue lanzado por el gobernador, Axel Kicillof, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni en la ciudad de La Plata. Allí, anunciaron que se incluirá vacunación y revisión de esquemas, control bucal, evaluación visual y examen integral de salud por profesionales. En tanto, las familias recibirán una certificación con el detalle de la evaluación de los niños.

En una primera etapa, el programa “Salud Escolar” cuenta con 24 municipios adheridos, aunque se sumarán otros ocho en lo que resta del año. Los beneficiados son Olavarría, Tres Arroyos, Salliqueló, Daireaux, Ramallo, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, Moreno, Las Heras, General Alvarado, Villa Gesell, Azul, Alberti, Suipacha, Mercedes, La Plata, Gonzales Chaves, General Arenales, Colón, Morón y Bolívar.

Según informaron a DIB desde el Ministerio de Salud, los distritos que se sumarán en breve serán Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Pinto, Lincoln, Pilar, Escobar, Mar Chiquita y La Matanza.

