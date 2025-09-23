Olavarría recibe al programa "Salud Escolar" de Provincia

La provincia de Buenos Aires presentó eldestinado a garantizar la vacunación,y adolescentes. En principio, alcanza a 24 municipios, donde se evaluará integralmente lade

El plan fue lanzado por el gobernador, Axel Kicillof, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni en la ciudad de La Plata. Allí, anunciaron que se incluirá vacunación y revisión de esquemas, control bucal, evaluación visual y examen integral de salud por profesionales. En tanto, las familias recibirán una certificación con el detalle de la evaluación de los niños.

En una primera etapa, el programa “Salud Escolar” cuenta con 24 municipios adheridos, aunque se sumarán otros ocho en lo que resta del año. Los beneficiados son Olavarría, Tres Arroyos, Salliqueló, Daireaux, Ramallo, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, Moreno, Las Heras, General Alvarado, Villa Gesell, Azul, Alberti, Suipacha, Mercedes, La Plata, Gonzales Chaves, General Arenales, Colón, Morón y Bolívar.

Según informaron a DIB desde el Ministerio de Salud, los distritos que se sumarán en breve serán Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Pinto, Lincoln, Pilar, Escobar, Mar Chiquita y La Matanza.