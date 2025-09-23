La venta de inmuebles mostró un agosto positivo | Infoeme
La venta de inmuebles mostró un agosto positivo

De acuerdo a los números bonaerenses, hubo un nuevo crecimiento interanual pero una leve baja en la comparación con julio.

Pese a que la suba de tasas genera cada vez más ruido acceder a la posibilidad de financiamiento, la venta de inmuebles continúa en ascenso en la provincia de Buenos Aires y mostró en agosto un crecimiento interanual pero una leve baja en la comparación con julio. Y el crédito hipotecario sigue siendo clave.

Durante agosto, se registraron 12.964 compraventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires. Este número marcó un aumento del 23% frente a las 10.507 operaciones realizadas en el mismo mes de 2024. Sin embargo, en la comparación intermensual, se observó una leve baja del 3 % respecto a julio, cuando se habían registrado 13.334 escrituras.

De acuerdo con el relevamiento mensual que elabora el Colegio de Escribanos bonaerense y al que accedió Agencia DIB, pese a esta disminución, el nivel de operaciones se mantiene en valores altos, consolidando la tendencia positiva de los últimos meses.

 

El rol del crédito hipotecario
 

En lo que respecta a las hipotecas, agosto cerró con 2.287 actos, lo que representó un incremento del 206% interanual frente a las 747 registradas en el mismo mes del año pasado. En relación con julio, también se verificó una suba del 5%.

“El fuerte aumento en la cantidad de hipotecas refleja cómo la suba de éstas se traduce en un crecimiento del mercado. Por ello, desde el Colegio se espera que la oferta de créditos hipotecarios se consolide para sostener el crecimiento y ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda”, sostuvo el presidente del Colegio de Escribanos, Guillermo Longhi. (DIB)

