Cuenta DNI: uno de cada cuatro plazos fijos ya se hacen desde la app

Desde agosto, Cuenta DNI ofrece la posibilidad de realizar depósitos a plazo fijo de forma simple, segura y en las mejores condiciones del sistema financiero argentino. Más de 100 mil personas aprovecharon la tasa especial de lanzamiento que ofreció Banco Provincia para realizar inversiones por más de $405 mil millones, a través de 221 mil operaciones.

Un dato relevante que refuerza este impacto es que el 53,6% de quienes utilizaron la nueva funcionalidad son clientes que no perciben haberes en el banco. Se trata de comerciantes, profesionales y personas vinculadas exclusivamente a través de Cuenta DNI. Además, alrededor del 70% de quienes realizaron depósitos no tenían ningún plazo fijo vigente, lo que indica que no venían utilizando ese instrumento de inversión. Esto refleja el fuerte poder de la app como herramienta de inclusión financiera.

La opción de plazo fijo está disponible en la pantalla principal de la app, bajo el botón Invertir. El proceso es intuitivo: se selecciona el monto y el plazo, que puede ser de 30, 60 o 90 días, y se confirma la operación. La tasa actual es de 45% anual. No hay renovación automática, lo que permite una gestión más flexible del ahorro.

Las operaciones se pueden realizar de lunes a viernes entre las 6 y las 21 horas y el monto mínimo para invertir es $1.000. Incluso jóvenes desde los 13 años pueden constituir plazos fijos desde la app, lo que refuerza el compromiso del Banco Provincia con la educación financiera y la inclusión digital.

Más que una billetera digital

Cuenta DNI nació como una solución para bancarizar a miles de personas durante la pandemia. Con el tiempo, se transformó en una app integral que permite pagar servicios, enviar dinero, acceder a descuentos y gestionar préstamos. La incorporación de plazos fijos refuerza su rol como política pública de inclusión financiera, acercando el mundo de las inversiones a sectores históricamente excluidos del sistema bancario.

En un contexto económico desafiante, la app ofrece alternativas accesibles y confiables para proteger el valor del dinero. Su crecimiento como canal de inversión marca un hito en la evolución de la billetera digital.