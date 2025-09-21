Estación Meteorológica: tras la tormenta de este sábado, cayeron más de 35 milímetros de lluvia en Olavarría | Infoeme
Domingo 21 de Septiembre 2025 - 11:19hs
11°
Domingo 21 de Septiembre 2025 - 11:19hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Tiempo en Olavarría
 - 21 de Septiembre de 2025 | 10:49

Estación Meteorológica: tras la tormenta de este sábado, cayeron más de 35 milímetros de lluvia en Olavarría

La Estación Meteorológica de Olavarría indicó que las mediciones del pluviómetro arrojaron cayeron más de 30 milímetros de lluvia. 

Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional anunciara un alerta naranja por la llegada de fuertes tormentas en Olavarría para este sábado, se supo cuánta lluvia cayó en total tras el temporal.

La Estación Meteorológica de Olavarría detalló que registró la caída de 35.1 milímetros de lluvia en nuestra ciudad.

Según los datos del SMN, para este domingo se espera una temperatura máxima de 14ºC en la tarde con probabilidad de chaparrones y ráfagas de hasta 50 km/h.

En tanto, para el inicio de la semana habrá un lunes con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima estimada de 19°C con ráfagas de 50 km/h

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME