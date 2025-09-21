La tormenta provocó daños considerables en Mar del Plata y Tandil

amaneció con “daños de consideración” provocados por el temporal que comenzó el sábado por la tarde con lluvias intensas y actividad eléctrica, continuó durante la noche y se agravó en la madrugada con fuertes vientos.

El titular de Defensa Civil de General Pueyrredon, Alfredo Rodríguez, citado por el diario La Capital, confirmó que no había evacuados, aunque sí se registraron zonas anegadas en distintos barrios como Termas Huincó, La Herradura, el Autódromo y Punta Mogotes. “Las últimas 24 horas fueron bastante difíciles desde lo laboral porque arrojan un número importante de intervenciones”, señaló.

Rodríguez indicó que al menos seis árboles de gran porte cayeron en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos colapsó en el cuartel de bomberos de Caisamar y bloqueó la salida de la autobomba, en plena madrugada. En la ruta 11, a la altura del barrio Alfar, otro árbol cayó sobre la calzada, impidiendo el paso vehicular en sentido sur-norte.

Durante la mañana de este domingo se registraron entre 40 y 50 milímetros de lluvia, que se suman a los 30 milímetros caídos el sábado, acumulando así entre 70 y 80 milímetros en total.

Viento en Tandil

El sábado en Tandil también estuvo marcado por las consecuencias del fuerte viento que castigó a la ciudad por la tarde. Según El Eco de Tandil, las ráfagas provocaron caída de árboles y cortes del suministro eléctrico en varios hogares.

Desde la Usina Municipal y Popular SEM informaron un importante corte de electricidad tras la caída de un árbol en la intersección de las calles Don Bosca y Sinka, que rompió dos postes de hormigón que sostenían líneas de media tensión. Ese hecho dejó sin electricidad a alrededor de 18 mil usuarios, aunque cerca de las 21 del sábado el servicio ya había sido restablecido.

Más complicaciones por el viento

El temporal que castigó a Mar del Plata y a Tandil, en realidad se hizo presente en casi toda la provincia, ocasionando diversos daños. Por ejemplo, según da cuenta La Opinión de Trenque Lauquen, el sábado en horas del mediodía se recibió el reporte de que un árbol se desplomó sobre una camioneta en la ruta 5 a la altura del kilómetro 490. Y horas más tarde, otro árbol caído bloqué el acceso a Cochicó. Según La Opinión, Bomberos de Guaminí trabajaron en el lugar para despejar la calzada. (DIB)