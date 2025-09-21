“Juani” Barbieri, ternado a los Premios Alumni como jugador destacado | Infoeme
“Juani” Barbieri, ternado a los Premios Alumni como jugador destacado

Juan Ignacio Barbieri fue seleccionado como uno de los posibles ganadores de los prestigiosos Premios Alumni, distinción que se entrega cada año a los mejores futbolistas argentinos.

Foto: Archivo

El futbolista de Olavarría fue ternado por los Premios Alumni como jugador destacado de la Primera Metropolitana tras su destacado 2024 donde fue el máximo anotador del fútbol argentino.

 

Barbieri, el goleador del Deportivo Armenio en la temporada pasada, competirá en los prestigiosos premios como el jugador del año junto a Nicolás Tolosa de Colegiales y Diego Aguirre de Acasusso.

 

El jugador nacido en Olavarría que actualmente forma parte del plantel de Independiente Rivadavia fue el máximo goleador de todas las categorías.

 

En las últimas horas se conoció en la página oficial de la AFA a los nominados a los Premios Alumni temporada 2024 y entre los seleccionados por el grupo especializado de periodistas, fue elegido Juan Ignacio Barbieri.

 

Barbieri fue el máximo anotador en la Primera B con 25 goles siendo el máximo artillero desde la Primera División hasta el resto de las categorías del ascenso. El jugador que hoy viste la camiseta de Independiente Rivadavia de Mendoza competirá con dos grandes goleadores como Nicolás Tolosa que logró el ascenso con Colegiales y Diego Aguirre de buena temporada con Acasusso.

 

Los Premios Alumni son uno de los más importantes en el mundo del deporte argentino y se llevarán a cabo a finales del mes de noviembre en el predio Leonel Messi de la Asociación el Fútbol Argentino.

 

Fuente: Rodrigo Piera

 

