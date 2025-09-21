Quimey Marín se despidió de Santamarina y arregló en Ferro | Infoeme
Domingo 21 de Septiembre 2025
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 21 de Septiembre de 2025 | 16:03

Quimey Marín se despidió de Santamarina y arregló en Ferro

Quimey Marín fue confirmado en las últimas horas como nuevo jugador de Ferro para el Torneo Regional Amateur y se despidió de Santamarina con un sentido mensaje.

Foto: Archivo

En las últimas horas, Quimey Marín terminó su vínculo con Santamarina y arregló condiciones para sumarse como refuerzo a Fútbol Club Ferro Carril Sud de cara al venidero Torneo Regional Amateur.

 

El olavarriense que ya vistió la camiseta “Carbonera” en otras ediciones de la competencia que otorga ascensos al Torneo Federal A se sumará al equipo que dirige Gustavo Liggerini luego de despedirse con un emotivo mensaje del “Aurinegro” de Tandil.

 

El mensaje del futbolista que jugó dos temporadas en la tercera categoría del fútbol argentino: “Hoy toca despedirme de este hermoso club… Un club donde me ayudó a crecer como jugador y como persona, donde me tocó pasar cosas buenas y no tan buenas, pero siempre dando todo de mí. Quiero agradecer a cada compañero y cuerpo técnico con el que me tocó compartir.

Párrafo aparte para Enzo, Pablo y Esteban que estuvieron para mí en todo momento cuando más los necesite. Y al Billy que no alcanzan las palabras para describir la clase de persona que es. 

Por último y no menos importante al hincha aurinegro que siempre estuvo, gracias por cada muestra de cariño que recibí, ojalá sea un hasta pronto”.

 

