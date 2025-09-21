Durante el mes de agosto la Provincia completó 221.638 trámites registrales

Durante el mes de agosto, el Registro Provincial de las Personas gestionó 221.638 trámites, a través de la atención en sus delegaciones y acercándose a los barrios con operativos de documentación.

En ese período, en las diferentes delegaciones se expidieron 81.412 partidas, se confeccionaron 65.575 DNI y pasaportes, se registraron 9.772 nacimientos y 12.071 defunciones, se celebraron 5.692 matrimonios y uniones convivenciales, y se entregaron 34.321 certificaciones.

Como parte del despliegue territorial, se realizaron 12.795 trámites registrales en 17 municipios de la Provincia: Avellaneda, Balcarce, Carlos Casares, Coronel Pringles, Escobar, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, La Matanza, La Plata, Morón, Presidente Perón, San Isidro, Tornquist, Tres Arroyos y Vicente López.

En los operativos territoriales estuvieron disponibles de forma gratuita los trámites de DNI, partidas, certificado de domicilio y extravío, certificado de pre identificación e inscripción tardía entre otros trámites.

El Registro Provincial de las Personas está conformado por 560 delegaciones divididas en 21 Subdirecciones Zonales, con el objetivo de ofrecer un servicio moderno, rápido y ágil presente en los 135 municipios.