Durante el mes de agosto la Provincia completó 221.638 trámites registrales

La atención en delegaciones superó los 208.000 trámites. También hubo operativos de documentación en 17 municipios.

Durante el mes de agosto, el Registro Provincial de las Personas gestionó 221.638 trámites, a través de la atención en sus delegaciones y acercándose a los barrios con operativos de documentación.

En ese período, en las diferentes delegaciones se expidieron 81.412 partidas, se confeccionaron 65.575 DNI y pasaportes, se registraron 9.772 nacimientos y 12.071 defunciones, se celebraron 5.692 matrimonios y uniones convivenciales, y se entregaron 34.321 certificaciones.

Como parte del despliegue territorial, se realizaron 12.795 trámites registrales en 17 municipios de la Provincia: Avellaneda, Balcarce, Carlos Casares, Coronel Pringles, Escobar, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, La Matanza, La Plata, Morón, Presidente Perón, San Isidro, Tornquist, Tres Arroyos y Vicente López. 

En los operativos territoriales estuvieron disponibles de forma gratuita los trámites de DNI, partidas, certificado de domicilio y extravío, certificado de pre identificación e inscripción tardía entre otros trámites.   

El Registro Provincial de las Personas está conformado por 560 delegaciones divididas en 21 Subdirecciones Zonales, con el objetivo de ofrecer un servicio moderno, rápido y ágil presente en los 135 municipios.

