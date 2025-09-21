Los "10K de CORIM", con festejos para Sosa y Juárez | Infoeme
Domingo 21 de Septiembre 2025 - 15:09hs
14°
Domingo 21 de Septiembre 2025 - 15:09hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  Maratón
 - 21 de Septiembre de 2025 | 12:32

Los "10K de CORIM", con festejos para Sosa y Juárez

En la mañana del domingo se completó una nueva edición de la carrera de CORIM y hubo festejos para Luciano Sosa y Florencia Juárez en la distancia principal. Hubo récord de inscripción.

En su tradicional escenario del barrio Los Robles se corrió la 12° edición de la carrera que organiza CORIM y fiscaliza el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría y fue con récord de inscripción y festejos para Luciano Sosa y Florencia Juárez.

 

 

La tradicional carrera a beneficio que sufrió una leve modificación en su recorrido por los estados del camino debido a la lluvia contó con 180 participantes divididos en 5 y 10 kilómetros.

 

La victoria en la distancia principal fue para Luciano Sosa con un tiempo de 34 minutos y 46 segundos. El atleta de Sierra Chica que dominó de principio a fin fue escoltado por Diego Ortiz con 35:14, Matías Conde con 35:30, Martín Trumpio y Luis Baigorria.

 

En Damas, el triunfo correspondió a Florencia Juárez que cruzó el globo de llegada en 45:12 y fue escoltada por Rosana Luisetti con 45:56 y Alexa Petricorena con 48:13. Daniela Ricciardi y Yesica Menon completaron el Top5.

 

 

Además, en 5K, Jeremías Peralta ganó la carrera con 17:10 y Franco Díaz y Gustavo Cortondo se subieron al podio en Caballeros y en Damas, Lucía Peñalba con 20:50 fue la ganadora y la acompañaron en el podio Eva Damico y Agustina Castex.

 

