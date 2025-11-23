Todo listo en el Parque Helios Eseverri para el 158° aniversario de Olavarría de este lunes | Infoeme
Domingo 23 de Noviembre 2025 - 15:21hs
11°
Domingo 23 de Noviembre 2025 - 15:21hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Aniversario de Olavarría
 - 23 de Noviembre de 2025 | 12:36

Todo listo en el Parque Helios Eseverri para el 158° aniversario de Olavarría de este lunes

Con un operativo de tránsito y el escenario listo para artistas locales y el gran cierre de Los Totora, el Parque Eseverri ya está listo para los festejos por el aniversario de nuestra ciudad.

Archivo 2024

Este lunes Olavarría tendrá los festejos por el 158° Aniversario de Olavarría con una gran celebración en el Parque Helios Eseverri con la participación de artistas localesemprendedores y diferentes propuestas que contarán con el cierre musical de Los Totora

Según detalló el Municipio, el evento comenzará a las 15 con la habilitación de los puestos de artesanos y emprendedores aunque a partir de las 10 se desplegará un operativo de tránsito con cortes en la circulación para facilitar la llegada de los olavarrienses al parque así como la desconcentración cuando culminen las actividades. 

Los cortes se realizarán sobre las siguientes intersecciones: Rivadavia y Juan XXIII, Rivadavia y Lebensohn, Rivadavia y avenida De los Trabajadores (sentido  A. Brown), Avenida De los Trabajadores y Riobamba, Fassina y Lavalle, y Fassina y Vicente López.

En tanto, se confirmó el cronograma de artistas que estarán en el escenario del parque a lo largo de la jornada: Juan Fleitas Set Vinilos, Organismos en el aire, Red Swing, Las Chinas, Salastkbron, Alta Gamma, Las Piernas del Teniente Dan, DJ Agustin Senger y Los Totora.

De esa manera, se llegará a la medianoche para celebrar la llegada del 25 de noviembre, fecha fundacional de Olavarría.

Vale destacar, por último, que además de los shows artísticos y musicales, durante toda la jornada también se dispondrá de un espacio para feriantes y emprendedores, como así también un patio de comidas para foodtruck.

 

