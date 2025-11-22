Olavarría tuvo su “Batalla de Arqueros”

Alrededor de medio centenar de arqueros se acercaron a disputar la 2ª edición de la “Batalla de Arqueros” que tuvo lugar en el estadio de Embajadores.
La competencia entre arqueros a “mini-partidos” fue una entretenida propuesta que reunió a deportistas en diferentes categorías.
Luego de una extensa jornada se conocieron los campeones de la 2ª edición.
Las posiciones:
Infantiles 2014-2015
1º Gael Miranda
2º Juan Martín Endere
3º Camilo Rodríguez
Menores 2012-2013
1º Máximo Villamarín
2º Benjamin Herrera
3º Benjamin Biondi
Cadetes 2010-2011
1º Nino Alberti
2º Valentino Sayago
3º Elías Arce
Juveniles 2008-2009
1º Mateo Dilacsio
2 º Benjamín Díaz
3º Joaquín Beratz
Mayores
1º Pedro Ibalo
2º Iván Andrada
3º Juan Emilio Martínez