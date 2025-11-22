Olavarría tuvo su “Batalla de Arqueros”

Alrededor de medio centenar de arqueros se acercaron a disputar la 2ª edición de la “Batalla de Arqueros” que tuvo lugar en el estadio de Embajadores.

La competencia entre arqueros a “mini-partidos” fue una entretenida propuesta que reunió a deportistas en diferentes categorías.

Luego de una extensa jornada se conocieron los campeones de la 2ª edición.

Las posiciones:

Infantiles 2014-2015

1º Gael Miranda

2º Juan Martín Endere

3º Camilo Rodríguez

Menores 2012-2013

1º Máximo Villamarín

2º Benjamin Herrera

3º Benjamin Biondi

Cadetes 2010-2011

1º Nino Alberti

2º Valentino Sayago

3º Elías Arce

Juveniles 2008-2009

1º Mateo Dilacsio

2 º Benjamín Díaz

3º Joaquín Beratz

Mayores

1º Pedro Ibalo

2º Iván Andrada

3º Juan Emilio Martínez