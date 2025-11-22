Olavarría tuvo su “Batalla de Arqueros” | Infoeme
Olavarría tuvo su “Batalla de Arqueros”

En el Tete Di Carlo, y durante toda la jornada del sábado, se vivió una nueva edición de la “Batalla de Arqueros”.

Fotos: Verito Fotografía

Alrededor de medio centenar de arqueros se acercaron a disputar la 2ª edición de la “Batalla de Arqueros” que tuvo lugar en el estadio de Embajadores.

 

La competencia entre arqueros a “mini-partidos” fue una entretenida propuesta que reunió a deportistas en diferentes categorías.

 

 

Luego de una extensa jornada se conocieron los campeones de la 2ª edición.

 

Las posiciones:

 

Infantiles 2014-2015 

1º Gael Miranda 

2º Juan Martín Endere

3º Camilo Rodríguez 

 

Menores 2012-2013

1º Máximo Villamarín 

2º Benjamin Herrera

3º Benjamin Biondi

 

Cadetes 2010-2011

1º Nino Alberti

2º Valentino Sayago

3º Elías Arce 

 

Juveniles 2008-2009

1º Mateo Dilacsio

2 º Benjamín Díaz 

3º Joaquín Beratz 

 

Mayores 

1º Pedro Ibalo 

2º Iván Andrada 

3º Juan Emilio Martínez

 

