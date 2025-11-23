Alfredo Ardiles se lució en la Milla Urbana de Buenos Aires

La emblemática avenida 9 de Julio recibió a una importante cantidad de atletas que dijeron presentes en la 10º edición de la “New Balance Milla Urbana”.

Sobre una distancia de 1609 metros con el Obelisco como protagonista principal, hubo 20 categorías planteadas por la organización y el olavarriense Alfredo Ardiles ganó en Juveniles.

El representante de Los Correcaminos necesitó 4:32.86 para completar la Milla donde también participaron José Luis Ardiles y Victoria González.

En las categorías Élite, los festejos fueron para Fernando Chaves con 4:06.81 y Juana Zuberbuhler con 4:45.55.