Alfredo Ardiles se lució en la Milla Urbana de Buenos Aires | Infoeme
Domingo 23 de Noviembre 2025 - 21:09hs
11°
Domingo 23 de Noviembre 2025 - 21:09hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  Milla Urbana
 - 23 de Noviembre de 2025 | 19:15

Alfredo Ardiles se lució en la Milla Urbana de Buenos Aires

Por tercer año consecutivo, Alfredo Ardiles fue el ganador de la “New Balance Milla Urbana” de Buenos Aires que tuvo lugar en la tarde del sábado.

La emblemática avenida 9 de Julio recibió a una importante cantidad de atletas que dijeron presentes en la 10º edición de la “New Balance Milla Urbana”.

 

Sobre una distancia de 1609 metros con el Obelisco como protagonista principal, hubo 20 categorías planteadas por la organización y el olavarriense Alfredo Ardiles ganó en Juveniles.

 

El representante de Los Correcaminos necesitó 4:32.86 para completar la Milla donde también participaron José Luis Ardiles y Victoria González.

 

 

En las categorías Élite, los festejos fueron para Fernando Chaves con 4:06.81 y Juana Zuberbuhler con 4:45.55.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME