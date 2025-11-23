Cecilia y Gustavo Fernández en lo más alto del podio de la carrera “Homenaje Ara San Juan”

La prueba pedestre por las calles de Hinojo y sus inmediaciones fue organizada por la Municipalidad de Olavarría con alrededor de 200 participantes.

La réplica del ARA San Juan y la plazoleta que precisamente rinde homenaje a Diego Wagner y los 43 tripulantes fueron lugar de partida y arribo de la carrera sobre 10 y 5 kilómetros.

La actividad se inició con un escueto pero sentido acto, que fue encabezado por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, quien estuvo acompañado por Catalina y Emilio, padres de Diego Wagner.

“Queremos agradecer ante todo a nuestro intendente, Maximiliano Wesner, y a todo el personal de Deportes de la Municipalidad de Olavarría, que nos abrieron los brazos e hicieron posible esto tan lindo, tan bonito que estamos viviendo, que es tan emocionante para nosotros”, expresó Emilio, quien también dedicó un apartado especial a las personas que arribaron desde distintos puntos para ser parte del evento.

En lo que respecta a resultados, el primero en cruzar la línea de meta en la distancia principal fue Gustavo Fernández que necesitó de 28:45 minutos para recorrer las dos vueltas del circuito.

Por otro lado, entre las Damas, la conquista fue para Cecilia Fernández con 34 minutos y 4 segundos.

Además, en la distancia de 5K, los primeros lugares del podio fueron para Carlos Debia y Valentina Martín.

Los resultados:

10K

Damas:

1º Fernández, Cecilia con 34:04

2º Trumpio, Laura con 37:07

3º Fernández, Micaela (Azul) con 37:59

4º Arbasetti Minig, Rocio

5º Medina, Valeria (Azul)

Caballeros:

1º Fernández, Gustavo con 28:45

2º Arias, Diego (Azul) con 29:30

3º Ortiz, Diego con 29:35

4º Díaz, Diego

5º Kuhn, Sebastian

5K

Damas:

1º Martin, Valentina con 17:43

2º Coronel, Kiara

3º Quinteros, Carolina

Caballeros:

1º Debia, Carlos con 15:02

2º Guazura, Enzo

3º Vivas, Santiago