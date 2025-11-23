Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría siguió adelante con instancias de definición del segundo torneo del año en las tres categorías.

En la categoría +56, el equipo de Carboneros logró quedarse con la Fase Regular, asegurando así su pase directo a la final del Torneo Clausura 2025.

Por otro lado, la categoría +42 culminó la Fase Regular en su Zona 2, donde San Martin se adjudicó el primer lugar y deberá medirse en una final contra La Candela, que resultó ganadora de la Zona 1, para definir al primero de la Fase Regular del Torneo Clausura.

Finalmente, la categoría +50 llevó a cabo los encuentros correspondientes a su novena jornada.

Los resultados:

+42:

Hinojo 1 (Flores Luciano) – 2 (Bossi Jorge) Deportivo Olavarría

Defensores de Hinojo 1 (Román Cristian) – 2 (Alonzo Matías, Mendía José) Loma Negra

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 1 (Bonjkiemizz Roberto) – 5 (Calderón Pablo, Moyano Nicolás -2-, Ponce Julio, Velázquez Claudio) Deportivo Fran

Amanecer Argentino 0 – 8 (Braun Sergio -2-, Canozo Miguel, Fonseca Leonardo, Meira Guillermo, Peralta Leonardo, Recci Fernando, Saloiña Ignacio) San Martín

Libre: Villa Magdalena

+50:

Los Tigres 2 (Almirón Roberto, Vela Alejandro) – 1 (Suárez Jorge) Agrupación Malvinas

Truck Vial 1 (Doucedes Julio) – 1 (Castro Mauricio) Peña de Boca

Amparo Castro 0 – 1 (D`Onofrio Javier) Carboneros

Los Robles 0 – 1 (Clark Carlos) Gomería El Pana

La Candela 3 (Cardillo Mariano, Di Carlo Luciano, Riveiro Carlos) – 1 (Galman Fabián) Metalúrgica Cabrera

Libre: Pueblo Nuevo

+56:

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 1 (Peralta Ernesto) (3) – 1 (Nielsen Jens) (5) Carboneros