Domingo 23 de Noviembre 2025
- 15:20hs
 - 23 de Noviembre de 2025 | 11:14

Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina hubo acción para los Veteranos que completaron una nueva fecha del Torneo Clausura.

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría siguió adelante con instancias de definición del segundo torneo del año en las tres categorías.

 

En la categoría +56, el equipo de Carboneros logró quedarse con la Fase Regular, asegurando así su pase directo a la final del Torneo Clausura 2025. 

 

Por otro lado, la categoría +42 culminó la Fase Regular en su Zona 2, donde San Martin se adjudicó el primer lugar y deberá medirse en una final contra La Candela, que resultó ganadora de la Zona 1, para definir al primero de la Fase Regular del Torneo Clausura. 

 

Finalmente, la categoría +50 llevó a cabo los encuentros correspondientes a su novena jornada.

 

Los resultados:

+42:

Hinojo 1 (Flores Luciano) – 2 (Bossi Jorge) Deportivo Olavarría

Defensores de Hinojo 1 (Román Cristian) – 2 (Alonzo Matías, Mendía José) Loma Negra

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 1 (Bonjkiemizz Roberto) – 5 (Calderón Pablo, Moyano Nicolás -2-, Ponce Julio, Velázquez Claudio) Deportivo Fran

Amanecer Argentino 0 – 8 (Braun Sergio -2-, Canozo Miguel, Fonseca Leonardo, Meira Guillermo, Peralta Leonardo, Recci Fernando, Saloiña Ignacio) San Martín 

Libre: Villa Magdalena

 

+50:

Los Tigres 2 (Almirón Roberto, Vela Alejandro) – 1 (Suárez Jorge) Agrupación Malvinas 

Truck Vial 1 (Doucedes Julio) – 1 (Castro Mauricio) Peña de Boca

Amparo Castro 0 – 1 (D`Onofrio Javier) Carboneros

Los Robles 0 – 1 (Clark Carlos) Gomería El Pana

La Candela 3 (Cardillo Mariano, Di Carlo Luciano, Riveiro Carlos) – 1 (Galman Fabián) Metalúrgica Cabrera

Libre: Pueblo Nuevo

 

+56:

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 1 (Peralta Ernesto) (3) – 1 (Nielsen Jens) (5) Carboneros

 

