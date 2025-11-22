Liga Pre-Federal: Estudiantes no pudo en el Gigante de Villa Italia

La Liga Pre-Federal juga sus instancias decisivas en la Conferencia Sur y en la Semifinal de la Reclasificación, fue derrota por la mínima para Estudiantes.

El “Bataraz” cayó 75 a 74 ante Unión y Progreso en el Gigante de Villa Italia y arrancó en desventaja la serie. Mateo Framiñan con 21 puntos fue el máximo anotador.

Típico duelo de Play-Off tuvo la noche tandilense, parejo de principio a fin, con buenas apariciones individuales, pero también con pasajes de imprecisión en ambos lados para darle suspenso a la historia.

El “Villero” dominó gran parte del tiempo ante su gente, pero el “albinegro” siempre se mantuvo al acecho, dominó algunos minutos y tuvo la chance de robarse las acciones, pero a falta de 12 segundo, los locales volvieron a tomar la delantera para terminar festejando.

La serie se mudará al Maxigimnasio del Parque Guerrero la venidera semana y Estudiantes tendrá la obligación de ganar dos partidos seguidos para mantener sus chances de acceso a la Liga Federal.

Síntesis Unión y Progreso – Estudiantes:

Estadio: Gigante de Villa Italia

Árbitros: Szechenyi, A.

Unión y Progreso (75): Barroso (10), Dupin (12), Zazpe (6), Leal (14), Vergara (12) -FI- Trapote (5), Tracana (7), Novara (9). DT- Álvaro Castiñeira

Estudiantes (74): Silveyra (8), Lorenzo (11), Masson (8), Piccinelli (10), Marín (16) -FI- Dilascio (0), Callegaro (0), Framiñan (21). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 22 – 20; 44 – 36; 59 – 56 y 75 – 74