Tres allanamientos por venta de drogas en Olavarría: un detenido y más de medio kilo de cocaína secuestrada

La División Unidad Operativa Federal (DUOF) Olavarría, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación del Ministerio de Seguridad de la Nación, llevó adelante tres allanamientos simultáneos con la colaboración de la DUOF Azul en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737.

Como resultado del operativo, fue detenido un hombre mayor de edad, a quien se le incautaron más de 600 gramos de clorhidrato de cocaína compactada, lista para ser fraccionada y distribuida bajo la modalidad de narcomenudeo.

Los procedimientos se realizaron en dos viviendas particulares y un local comercial de la ciudad de Olavarría. Las órdenes judiciales fueron emitidas por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Carlos Eduardo Villamarín, a requerimiento de la UFIJ N° 19, dirigida por el Dr. Christian Urlezaga.

La investigación, iniciada en agosto del corriente año, estuvo a cargo de la Brigada de la DUOF Olavarría. Durante los allanamientos también se secuestraron: Un arma de fuego marca Glock, con su cargador y 17 cartuchos; dinero en efectivo; teléfonos celulares; una balanza de precisión y diversos elementos de interés para la causa.