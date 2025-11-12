Últimos días para inscribirse a la carrera “Homenaje ARA San Juan”

La prueba pedestre que tendrá lugar por las calles de Hinojo es organizada desde la Subsecretaría de Deportes del Municipio y cuenta con la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría.

La carrera “Homenaje ARA San Juan – Capitán de Corbeta Diego M. Wagner” está prevista para el domingo 23 de noviembre en la localidad de Hinojo y tendrá su costado solidario, ya que todo lo recaudado será donado a dos instituciones educativas del Partido de Olavarría. Todo lo recaudado será donado a la Escuela Primaria N°35 “José Lamas” de la localidad de Mapis y la Escuela Secundaria N°16, que lleva el nombre de Diego Wagner.

El recorrido planificado abarca distintos puntos de la localidad donde se encuentra emplazada la réplica del ARA San Juan y la plazoleta que precisamente rinde homenaje a Diego Wagner y los 43 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino.

La carrera tendrá tres distancias, con el objetivo de que todas las personas interesadas puedan sumarse. Tal es así que se decidió la incorporación de una Correcaminata de 3 kilómetros, cuya inscripción será gratuita. A la par, se disputarán dos pruebas competitivas, de 5 y 10 kilómetros.

La inscripción podrá realizarse únicamente de manera online hasta el viernes 14 de noviembre a las 22 horas y la entrega de kits se llevará a cabo el sábado 22, de 16 a 19 horas para corredores y corredoras olavarrienses y el domingo 23, de 8:30 a 9:30 horas, se lo hará para foráneos. En ambos casos la entrega se realizará en la Delegación de Hinojo, sobre calle Basterrica frente a la plaza central de la localidad.

Fuente: Prensa Municipal