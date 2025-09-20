Liga Pre-Federal: festejaron los equipos olavarrienses

Estudiantes y Racing fueron locales y sumaron victorias en la Liga Pre-Federal que jugó la 6° fecha para la Zona Sur.

En el Parque Olavarría, Racing derrotó a Deportivo Sarmiento por 76 a 64. Gino Sciamanna con 30 puntos fue el goleador del partido.

Luego de un inicio favorecedor para el equipo de Coronel Suárez, el "Chaira" encontró variantes ofensivas para convertir, mejoró en defensa y pasó a dominar en el tanteador antes del descanso largo.

En el complemento, el representante de Olavarría siguió dominando y a pesar de los intentos de Sarmiento de acercar, la victoria nunca corrió riesgo para seguir siendo líder de la Zona Sur.

Por otro lado, en el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes logró un importante triunfo. Venció 85 a 84 a Independiente con 25 puntos de Mateo Macrini a pesar de que el máximo anotador fue Álvaro Yarza con 26.

En su segundo partido seguido como local, había iniciado bien y tomado la ventaja, pero el “Rojinegro” reaccionó y recién en los segundos finales se terminó definiendo el partido a favor del “Bataraz”.

Síntesis Racing – Deportivo Sarmiento:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Serantes, S. y Maiola E.

Racing (76): Vázquez (7), Risso (25), Santana (0), Yaben (18), Mondino (14) -FI- Merchant (9), Pietrafesa (2), Ciuffetelli (1), Larregina (0). DT- Axel Farías

Deportivo Sarmiento (64): Rincón (8), Marsal (7), Sciamanna (30), López (7), Delgado (9) -FI- Ger (3), Carricajo (0). DT- Denis Casalino

Parciales: 16 – 19; 36 – 29; 61 – 50 y 76 – 64.