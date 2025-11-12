Necochea: el fiscal confirmó que Débora Bulacio fue "ahorcada" por Ángel Gutiérrez

El fiscal que investiga el femicidio de, la mujer de 39 años cuyo cuerpo apareció enterrado en Necochea, confirmó que fue “ahorcada” por. En tanto, la hermana de la víctima destacó que con Gutiérrez

“La autopsia reveló que falleció por asfixia mecánica”, indicó el magistrado Walter Pierrestegui, quien imputó al acusado por homicidio agravado por violencia de género y convivencia preexistente.

En diálogo con Splendid AM 990, el fiscal sostuvo que “el cuerpo estaba enterrado a 20 centímetros de la superficie y a unos 30 metros de la carpa”.

Golpes

El jefe de la Unidad Fiscal de Instrucción número 20 de Necochea dijo que el cadáver “también presentaba golpes”.

“Hay un testigo que escuchó una pelea entre ellos en el camping y que al otro día solo vio a Gutiérrez retirarse del lugar”, expresó Pierrestegui.

En este sentido, el fiscal resaltó que la Policía Científica analiza las prendas con sangre, mientras que Gutiérrez se encuentra detenido en la Unidad Penal número 15 de Batán con prisión preventiva.

“Se peleaban y volvían a estar juntos”

Natalia Bulacio (37), hermana menor de Débora, aseguró por su parte a Ecos Diarios que “tenían una relación tóxica. Se peleaban a menudo y volvían a estar juntos”, en referencia a la relación amorosa que mantenían la mochilera y Ángel Andrés Gutiérrez.

La mujer reconoció que “teníamos información de que este individuo (por el femicida) contaba con una denuncia formal por violencia de género radicada por otra mujer de Villa Cacique-Barker”.

Natalia afirmó que “yo no tuve vínculos con él, pero nos enteramos de las peleas que tuvo con mi hermana y en la casa de nuestros padres también se conoció esa situación”.

Las expresiones de la hermana de la víctima se asocian al audio que envió la propia Débora Bulacio Del Valle a su hija Tania, quien estudia la carrera de Arquitectura en La Plata. Manifestó en ese mensaje que “no la estaba pasando bien en Necochea”, como consecuencia de acciones violentas de parte de Gutiérrez durante la estadía que ambos mantuvieron en el camping.